Правительство Польши создало Совет по вопросам сотрудничества с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о создании Совета по вопросам сотрудничества с Украиной – общественного органа, который будет заниматься двусторонними отношениями и вопросом восстановления.

Источник: об этом рассказал уполномоченный по восстановлению Украины в польском правительстве Павел Коваль в интервью РАР, сообщает "Европейская правда"

Детали: Коваль сказал, что возглавит новосозданный Совет сотрудничества с Украиной. "Это будет общественный орган, в который войдут представители науки, бизнеса, правительства и местных властей. Этот состав будет сформирован в течение ближайших недель", – добавил он.

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В рамках Совета будут функционировать рабочие группы, он будет сотрудничать с польскими аналитическими центрами и иметь представительства в регионах, рассказал Павел Коваль. Он уточнил, что подробнее структуру и функции органа определят в ближайшее время.

Уполномоченный правительства Польши пояснил, что идея заключается в создании институции, "которая будет применять более целостный подход к польско-украинским отношениям".

"Мы исходим из предположения, что они являются уникальными, не только из-за исторических вопросов, но и из-за участия Польши в помощи Украине, которая защищается, и роль Польши в процессе ее восстановления", – подчеркнул Коваль.

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Напомним, Павел Коваль – бывший посол Польши в Украине и депутат Сейма – был назначен уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины в начале года, после прихода к власти премьера Дональда Туска.

Среди актуальных проблем двусторонних отношений Варшавы и Киева – блокирование границы польскими перевозчиками и фермерами, которое вредит экономике обеих стран.