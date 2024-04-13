Георгієву обрали на другий термін головування у МВФ

Виконавча рада МВФ підтримала рішення щодо продовження терміну перебування на посаді директора-розпорядника фонду Крісталіни Георгієвої впродовж наступних п’яти років.

Джерело: пресреліз на сайті МВФ

Деталі: Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 12 квітня вибрала Георгієву на посаду директора-розпорядника МВФ на другий п’ятирічний термін, починаючи з 1 жовтня 2024 року. Рішення ради було прийнято консенсусом.

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Вона була єдиним кандидатом на цю посаду.

Дослівно: "Правління високо оцінило сильне та спритне керівництво пані Георгієвої під час її перебування на посаді, яка подолала низку серйозних глобальних потрясінь. Пані Георгієва очолила безпрецедентну реакцію МВФ на ці потрясіння, включаючи схвалення понад 360 мільярдів доларів США у вигляді нового фінансування з початку пандемії для 97 країн, полегшення обслуговування боргу найбіднішим і найуразливішим членам Фонду та історичний спеціальний розіграш.

Під її керівництвом Фонд запровадив нові інноваційні механізми фінансування, включно з Resilience and Sustainability Facility та Food Shock Window.

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Він поповнив Трастовий фонд боротьби з бідністю та зростання, отримавши можливість мобілізувати пільгові позики для своїх найбідніших членів, а також став одним із учасників Круглого столу щодо глобального суверенного боргу. Він також забезпечив 50-відсоткове збільшення квоти для зміцнення постійних ресурсів Фонду та погодився додати третього голову Ради МВФ із країн Африки на південь від Сахари".

Довідково:

Георгієва, громадянка Болгарії, є директором-розпорядником МВФ з 2019 року. Раніше вона працювала головним виконавчим директором Світового банку з січня 2017 року. З 1 лютого 2019 року до 8 квітня 2019 року вона була тимчасовим президентом для Групи Світового банку.

Раніше вона працювала в Європейській комісії на посаді комісара з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та реагування на кризи, а також на посаді віце-президента з питань бюджету та людських ресурсів.

Георгієва має ступінь доктора філософії. отримала ступінь магістра економічних наук і магістра політичної економії та соціології в Університеті національної та світової економіки в Болгарії, де вона також викладала з 1977 по 1991 рік.