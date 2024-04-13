Георгиеву избрали на второй срок председательства в МВФ

Исполнительный совет МВФ поддержал решение о продлении срока пребывания в должности директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой в течение следующих пяти лет.

Источник: пресс-релиз на сайте МВФ

Детали: Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 12 апреля выбрал Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начиная с 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусом.

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Она была единственным кандидатом на эту должность.

Дословно: "Правление высоко оценило сильное и ловкое руководство госпожи Георгиевой во время ее пребывания в должности, которая преодолела ряд серьезных глобальных потрясений. Госпожа Георгиева возглавила беспрецедентную реакцию МВФ на эти потрясения, включая одобрение более 360 миллиардов долларов США в виде нового финансирования с начала пандемии для 97 стран, облегчение обслуживания долга бедным и уязвимым членам Фонда и исторический специальный розыгрыш.

Под ее руководством Фонд ввел новые инновационные механизмы финансирования, включая Resilience and Sustainability Facility и Food Shock Window.

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Он пополнил Трастовый фонд борьбы с бедностью и роста, получив возможность мобилизовать льготные займы для своих беднейших членов, а также стал одним из участников Круглого стола по глобальному суверенному долгу. Он также обеспечил 50-процентное увеличение квоты для укрепления постоянных ресурсов Фонда и согласился добавить третьего председателя Совета МВФ из стран Африки к югу от Сахары".

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