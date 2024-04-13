Георгиеву избрали на второй срок председательства в МВФ
Исполнительный совет МВФ поддержал решение о продлении срока пребывания в должности директора-распорядителя фонда Кристалины Георгиевой в течение следующих пяти лет.
Источник: пресс-релиз на сайте МВФ
Детали: Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 12 апреля выбрал Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок, начиная с 1 октября 2024 года. Решение совета было принято консенсусом.
Она была единственным кандидатом на эту должность.
Дословно: "Правление высоко оценило сильное и ловкое руководство госпожи Георгиевой во время ее пребывания в должности, которая преодолела ряд серьезных глобальных потрясений. Госпожа Георгиева возглавила беспрецедентную реакцию МВФ на эти потрясения, включая одобрение более 360 миллиардов долларов США в виде нового финансирования с начала пандемии для 97 стран, облегчение обслуживания долга бедным и уязвимым членам Фонда и исторический специальный розыгрыш.
Под ее руководством Фонд ввел новые инновационные механизмы финансирования, включая Resilience and Sustainability Facility и Food Shock Window.
Он пополнил Трастовый фонд борьбы с бедностью и роста, получив возможность мобилизовать льготные займы для своих беднейших членов, а также стал одним из участников Круглого стола по глобальному суверенному долгу. Он также обеспечил 50-процентное увеличение квоты для укрепления постоянных ресурсов Фонда и согласился добавить третьего председателя Совета МВФ из стран Африки к югу от Сахары".
Справочно:
- Георгиева, гражданка Болгарии, является директором-распорядителем МВФ с 2019 года. Ранее она работала главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года. С 1 февраля 2019 года до 8 апреля 2019 года она была временным президентом для Группы Всемирного банка.
- Ранее она работала в Европейской комиссии в должности комиссара по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и реагирования на кризисы, а также в должности вице-президента по вопросам бюджета и человеческих ресурсов.
- Георгиева имеет степень доктора философии. получила степень магистра экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.