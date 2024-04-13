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США заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження

Олена ІвашківСубота, 13 квітня 2024, 02:28
США заборонили імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження
фото: РосЗМІ

Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосило про заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження. Відповідний документ опубліковано на сайті відомства.

Джерело: Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США 

Деталі: У результаті імпорт і ввезення в США алюмінію, міді та нікелю російського походження, за винятком випадків, передбачених законом або обумовлених ліцензією, забороняється.

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У відомстві додали, що американським компаніям тепер заборонено проводити операції з металами російського походження, зокрема здійснювати їх експорт і реекспорт. Уточнюється, що обмеження не стосуватимуться металів із РФ, які були вироблені до 13 квітня 2024 року.

Крім того, влада США і Великої Британії вирішила обмежити використання російських алюмінію, міді та нікелю на світових біржах металів. У результаті Лондонській біржі металів (LME) і Чиказькій товарній біржі (CME) буде заборонено приймати російські метали, вироблені з 13 квітня.

Теми: СШАсанкціїРосія
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