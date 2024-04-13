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У Львові чоловік зняв відео, як за кермом їде дев’ятирічна донька: його знайшла поліція

Олена ІвашківСубота, 13 квітня 2024, 03:10
У Львові чоловік зняв відео, як за кермом їде дев’ятирічна донька: його знайшла поліція
Скриншот з відео

У Львові чоловік посадив за кермо дев’ятирічну доньку, зняв це на відео і опублікував у соцмережах. Патрульна поліція знайшла порушника і затримала.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram, Патрульна поліція Львівської області 

Пряма мова Білошицького: "Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм".

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Деталі: Правоохоронці відшукали цього 31-річного "блогера" та склали протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ч.2 ст.126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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Теми: поліціяЛьвівавто
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