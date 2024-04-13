Во Львове мужчина снял видео, как за рулем едет девятилетняя дочь: его нашла полиция

Во Львове мужчина посадил за руль девятилетнюю дочь, снял это на видео и опубликовал в соцсетях. Патрульная полиция нашла нарушителя и задержала.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram, Патрульная полиция Львовской области

Прямая речь Билошицкого: "Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм".

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У Львові чоловік посадив за кермо дев’ятирічну доньку, зняв це на відео і опублікував у соцмережах. Патрульна поліція знайшла порушника і затримала. pic.twitter.com/sMKWGRiyVQ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 13, 2024

Детали: Правоохранители нашли этого 31-летнего "блогера" и составили протоколы по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ч.2 ст.126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КУоАП.