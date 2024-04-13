ISW: Україні потрібне ППО, щоб захистити свою оборонну промисловість

ISW оцінює, що розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби національної безпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги. Але зараз для цього потрібна протиповітряна оборона Заходу.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Українські посадовці висловлювали наміри розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість, що, в свою чергу, зменшить залежність України від західної допомоги і особливо допомоги США Україні в довгостроковій перспективі.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що Україна не може пом'якшити проблему відсутності достатньої кількості систем протиповітряної оборони і що лише системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволять Україні захистити Україну від посиленої ударної кампанії з боку Росії.

ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів.

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Ключові висновки ISW за 12 квітня: