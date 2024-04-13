ISW: Україні потрібне ППО, щоб захистити свою оборонну промисловість
ISW оцінює, що розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати свою оборону проти Росії та задовольняти довгострокові потреби національної безпеки зі значним скороченням іноземної військової допомоги. Але зараз для цього потрібна протиповітряна оборона Заходу.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Українські посадовці висловлювали наміри розширити ОПК України всередині країни та за кордоном з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що надання Україні західних засобів протиповітряної оборони стане критично важливим елементом здатності України відстояти свою оборонну промисловість, що, в свою чергу, зменшить залежність України від західної допомоги і особливо допомоги США Україні в довгостроковій перспективі.
Президент України Володимир Зеленський нещодавно підкреслив, що Україна не може пом'якшити проблему відсутності достатньої кількості систем протиповітряної оборони і що лише системи протиповітряної оборони, надані Заходом, а саме системи Patriot, дозволять Україні захистити Україну від посиленої ударної кампанії з боку Росії.
ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати Україні великі пакети допомоги у сфері безпеки до нескінченності, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонно-промисловий потенціал. Але надання систем ППО і ракет Україні має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетичну інфраструктуру і свою оборонну промисловість від російських ударів.
Ключові висновки ISW за 12 квітня:
- Президент Росії Володимир Путін визнав, що кампанія ударів Росії проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення української оборонної промисловості, підтверджуючи поточну оцінку ISW про те, що російські удари по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.
- ISW продовжує оцінювати, що розвиток оборонно-промислової бази України (ОПК) з часом може дозволити Україні підтримувати захист від Росії та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.
- Російські збройні сили виробляють у країні та використовують проти України нову дозвукову крилату ракету класу "повітря-поверхня" під назвою Х-69 у рамках постійних зусиль із вдосконалення ударних комплексів і проникнення через погіршену систему ППО України.
- Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що запобігла групі вихідців із Середньої Азії здійснити теракт проти російського військового об’єкта в окупованій Україні, ймовірно, у рамках спроб створити інформаційні умови для зображення будь-якого майбутнього українського нападу на законні російські військові цілі в окупованій Україні як "терористичні" атаки.
- Російські війська нещодавно підтвердили наступ поблизу Авдіївки та Донецька.
- Повідомляється, що Росія відправляє близько 2400 військовослужбовців Східного військового округу (СВО), які зараз знаходяться в Росії, щоб воювати в Україні, щоб компенсувати втрати особового складу на фронті.
- Російські окупаційні чиновники продовжують розширювати освітні програми, спрямовані на виховання українських дітей та знищення їхньої української ідентичності.