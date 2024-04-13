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ISW: Украине нужно ПВО, чтобы защитить свою оборонную промышленность

Алена ИвашкивСуббота, 13 апреля 2024, 04:16
ISW: Украине нужно ПВО, чтобы защитить свою оборонную промышленность
фото: АрмияИнформ

ISW оценивает, что развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности национальной безопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи. Но сейчас для этого нужна противовоздушная оборона Запада. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские чиновники высказывали намерения расширить ОПК Украины внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного вторжения России.

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Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что предоставление Украине западных средств противовоздушной обороны станет критически важным элементом способности Украины отстоять свою оборонную промышленность, что, в свою очередь, уменьшит зависимость Украины от западной помощи и особенно помощи США Украине в долгосрочной перспективе. 

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что Украина не может смягчить проблему отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны и что только системы противовоздушной обороны, предоставленные Западом, а именно системы Patriot, позволят Украине защитить Украину от усиленной ударной кампании со стороны России. 

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности до бесконечности, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал. Но предоставление систем ПВО и ракет Украине имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетическую инфраструктуру и свою оборонную промышленность от российских ударов.

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Ключевые выводы ISW за 12 апреля:

  • Президент России Владимир Путин признал, что кампания ударов России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности, подтверждая текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала.
  • ISW продолжает оценивать, что развитие оборонно-промышленной базы Украины (ОПК) со временем может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.
  • Российские вооруженные силы производят в стране и используют против Украины новую дозвуковую крылатую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Х-69 в рамках постоянных усилий по совершенствованию ударных комплексов и проникновения через ухудшенную систему ПВО Украины.
  • Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что предотвратила группу выходцев из Средней Азии совершить теракт против российского военного объекта в оккупированной Украине, вероятно, в рамках попыток создать информационные условия для изображения любого будущего украинского нападения на законные российские военные цели в оккупированной Украине как "террористические" атаки.
  • Российские войска недавно подтвердили наступление вблизи Авдеевки и Донецка.
  • Сообщается, что Россия отправляет около 2400 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО), которые сейчас находятся в России, чтобы воевать в Украине, чтобы компенсировать потери личного состава на фронте.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают расширять образовательные программы, направленные на воспитание украинских детей и уничтожение их украинской идентичности.

Темы: ISWвойнаРосcия
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