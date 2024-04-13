ISW: Украине нужно ПВО, чтобы защитить свою оборонную промышленность

ISW оценивает, что развитие оборонно-промышленной базы со временем может позволить Украине поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности национальной безопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи. Но сейчас для этого нужна противовоздушная оборона Запада.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские чиновники высказывали намерения расширить ОПК Украины внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного вторжения России.

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Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что предоставление Украине западных средств противовоздушной обороны станет критически важным элементом способности Украины отстоять свою оборонную промышленность, что, в свою очередь, уменьшит зависимость Украины от западной помощи и особенно помощи США Украине в долгосрочной перспективе.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подчеркнул, что Украина не может смягчить проблему отсутствия достаточного количества систем противовоздушной обороны и что только системы противовоздушной обороны, предоставленные Западом, а именно системы Patriot, позволят Украине защитить Украину от усиленной ударной кампании со стороны России.

ISW продолжает оценивать, что США не нужно будет посылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности до бесконечности, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал. Но предоставление систем ПВО и ракет Украине имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетическую инфраструктуру и свою оборонную промышленность от российских ударов.

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Ключевые выводы ISW за 12 апреля: