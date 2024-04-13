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Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але "як позику, а не подарунок"

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 13 квітня 2024, 09:29
Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але як позику, а не подарунок
фото: getty images

Колишній президент США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном дав зрозуміти, що не заперечує проти схвалення допомоги Україні, але у вигляді позики.

Джерело: The Hill, "Європейська правда"

Деталі: Вийшовши для коментарів разом із Джонсоном на своїй віллі Мар-а-Лаго, Трамп заявив, що вони "думають про те, щоб зробити це у вигляді позики, а не просто подарунка".

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"Зараз ми продовжуємо роздавати подарунки на мільярди і мільярди доларів, і ми дослідимо це питання. Але для мене набагато важливіше, що Європа має активніше долучатися і давати гроші. Вони мають давати щось співмірне. Якщо цього не буде відбуватися, мені буде дуже прикро, тому що їх це стосується набагато більше, ніж нас", – прокоментував Дональд Трамп. 

Нагадаємо: У п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа. 

Як відомо, Трамп місяцями скептично висловлювався про подальшу допомогу США Україні, стверджуючи, що це не має значення для життєво важливих інтересів США, а основна відповідальність у цьому питанні має лягти на Європу. Погляди Трампа мають значний вплив на республіканців у Конгресі, ставши одним з факторів, що ускладнили ухвалення додаткового фінансування на підтримку України. 

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Демократи в обох палатах Конгресу зазначили, що готові будуть говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.

Теми: ТрампСШАдопомога Україні
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