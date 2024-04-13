Україна може отримати від ЄС 1,9 млрд євро у травні

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що розмір наступного після квітня траншу макрофінансової допомоги для України може складати 1,9 млрд євро.

Джерело: Домбровскіс у спілкуванні зі ЗМІ на тлі засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань, "Європейська правда"

Деталі: Домбровскіс нагадав, що Україна у березні вже отримала перший транш з погодженої програми макрофінансової допомоги на 50 млрд євро Ukraine Facility, та у квітні має отримати 1,5 млрд.

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Він нагадав також про вже схвалений Україною план реформ, поетапне виконання якого буде умовою для отримання наступних траншів та одночасно буде наближати Україну до відповідності стандартам ЄС у рамках її євроінтеграційної роботи.

"Що стосується наступних кроків: Єврокомісія оцінює український план реформ з метою визначити квартальні індикатори виконання реформ та інвестицій для розблокування наступних платежів.

Невдовзі ми фіналізуємо цю роботу і передамо оцінку Раді ЄС. Коли буде досягнуто погодження, це відкриє шлях до виплати Україні попереднього фінансування у розмірі 1,9 млрд євро, найбільш імовірно – у травні", – розповів Домбровскіс.

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Нагадаємо: 18 березня уряд України ухвалив план реформ для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу в межах чотирирічної програми загальним обсягом 50 млрд євро.

20 березня Єврокомісія переказала Україні перший транш з Ukraine Facility обсягом 4,5 млрд євро.

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