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СБУ з початку року викрила 11 агентурних мереж РФ – Малюк

Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 17:01
СБУ з початку року викрила 11 агентурних мереж РФ – Малюк
Василь Малюк, фото СБУ

Служба безпеки України вже викрила 11 російських агентурних мереж з початку 2024 року.

Джерело: голова СБУ Василь Малюк під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад при президентові України, повідомляє пресслужба СБУ

Пряма мова Малюка: "Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11".

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Деталі: Спецслужба протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі і через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств ОПК тощо.

Також Малюк повідомив, що з початку 2024 року СБУ відкрила 352 кримінальні провадження щодо державної зради (засуджено 98 осіб), 807 – за фактами колабораційної діяльності (177 засуджено), 108 – щодо пособництва державі-агресору (засуджено 7), 66 – за фактами передачі ворогу інформації про ЗСУ (засуджено 19 осіб).

Теми: СБУ
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