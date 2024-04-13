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СБУ с начала года разоблачила 11 агентурных сетей РФ – Малюк

Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 17:01
СБУ с начала года разоблачила 11 агентурных сетей РФ – Малюк
Василий Малюк, фото СБУ

Служба безопасности Украины уже разоблачила 11 российских агентурных сетей с начала 2024 года.

Источник: глава СБУ Василий Малюк во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов при президенте Украины, сообщает пресс-служба СБУ

Прямая речь Малюка: "Сегодня СБУ удается работать на опережение. В первую очередь – за счет системности и новых контрразведывательных подходов. Потому что мы задерживаем не единоличного предателя, а, как правило, раскручиваем всю цепочку. Всего в 2023 году СБУ разоблачила 47 агентурных сетей, все негодяи задержаны, а с начала этого года – разоблачены еще 11".

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Детали: Спецслужба противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, в том числе и через киберпространство. Также блокирует попытки разведать маршруты движения международной помощи, локации предприятий ОПК и тому подобное.

Также Малюк сообщил, что с начала 2024 года СБУ открыла 352 уголовных производства по государственной измене (осуждены 98 человек), 807 – по фактам коллаборационистской деятельности (177 осуждены), 108 – по пособничеству государству-агрессору (осуждены 7), 66 – по фактам передачи врагу информации о ВСУ (осуждены 19 человек).

Темы: СБУ
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