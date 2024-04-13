Зеленський поговорив із Шольцом: Україна також отримає ракети до систем ППО
Президент Володимир Зеленський після рішення Німеччини про термінову передачу Україні однієї системи ЗРК Patriot закликав інших лідерів держав-партнерів України наслідувати цей приклад.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х, сайт президента, пише "Європейська правда"
Деталі: Президент повідомив, що провів "результативну" розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Він подякував канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони (ППО).
"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", – зазначив Зеленський.
Він також закликав всіх інших лідерів держав-партнерів України наслідувати цей приклад.
Як йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента, Зеленський також розповів Шольцу про поточну ситуацію в українській енергетиці, особливо на Харківщині, в інших постраждалих регіонах, а також про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони.
Крім того, він подякував канцлеру за підтримку чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України й підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.
Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії, йдеться в повідомленні.
"Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня", – зауважили в Офісі.
Що передувало: Раніше Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.
Перед цим Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.