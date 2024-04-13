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Зеленський поговорив із Шольцом: Україна також отримає ракети до систем ППО

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 17:20
Зеленський поговорив із Шольцом: Україна також отримає ракети до систем ППО
Зеленський і Шольц, фото Anadolu via Getty Images

Президент Володимир Зеленський після рішення Німеччини про термінову передачу Україні однієї системи ЗРК Patriot закликав інших лідерів держав-партнерів України наслідувати цей приклад.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, сайт президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Президент повідомив, що провів "результативну" розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Він подякував канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем протиповітряної оборони (ППО).

"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час", – зазначив Зеленський.

Він також закликав всіх інших лідерів держав-партнерів України наслідувати цей приклад.

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Як йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента, Зеленський також розповів Шольцу про поточну ситуацію в українській енергетиці, особливо на Харківщині, в інших постраждалих регіонах, а також про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони.

Крім того, він подякував канцлеру за підтримку чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України й підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.

Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії, йдеться в повідомленні.

"Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня", – зауважили в Офісі.

Що передувало: Раніше Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що ведуться "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Перед цим Кулеба закликав голову МЗС Франції до негайних дій із постачання ППО Україні та заявив, що Україна не втратила б Трипільську ТЕС, маючи достатньо Patriot.

Теми: ЗеленськийНімеччинаШольцPatriot
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