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Зеленский поговорил с Шольцом: Украина также получит ракеты к системам ПВО

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоСуббота, 13 апреля 2024, 17:20
Зеленский поговорил с Шольцом: Украина также получит ракеты к системам ПВО
Зеленский и Шольц, фото Anadolu via Getty Images

Президент Владимир Зеленский после решения Германии о срочной передаче Украине одной системы ЗРК Patriot призвал других лидеров государств-партнеров Украины последовать этому примеру.

Источник: Зеленский в соцсети Х, сайт президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Президент сообщил, что провел "результативный" разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Он поблагодарил канцлера за решение о поставке еще одной дополнительной системы Patriot в Украину и ракет к имеющимся системам противовоздушной обороны (ПВО).

"Спасибо, Олаф, за твое лидерство! Это настоящее проявление поддержки Украины в критическое для нас время", – отметил Зеленский.

Глава государства также призвал всех других лидеров государств-партнеров Украины последовать этому примеру.

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Как говорится в сообщении на сайте Офиса президента, Зеленский также рассказал Шольцу о текущей ситуации в украинской энергетике, особенно на Харьковщине, в других пострадавших регионах, а также об оперативной обстановке на линии фронта и текущих потребностях Сил обороны.

Кроме того, он поблагодарил канцлера за поддержку чешской инициативы по поиску артиллерийских снарядов для Украины и подчеркнул, что ее эффективность напрямую зависит от своевременной реализации.

Собеседники обсудили подготовку к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Германии летом, и организацию Глобального саммита мира в Швейцарии, говорится в сообщении.

"Скоординировали усилия, призванные обеспечить широкое участие стран Глобального Юга", – отметили в Офисе.

Что предшествовало: Ранее Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ведутся "активные переговоры" с союзниками о получении двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной – SAMP/T.

Также Кулеба призвал главу МИД Франции к немедленным действиям по поставке ПВО Украине и заявил, что Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, имея достаточно Patriot.

Темы: ЗеленскийГерманияШольцPatriot
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