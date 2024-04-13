Усі 6 енергоблоків ЗАЕС у стані холодного зупину вперше з 2022 року – МАГАТЕ

Усі шість енергоблоків окупованої Запорізької атомної електростанції переведені у стан холодного зупину вперше з 2022 року.

Джерело: МАГАТЕ з посиланням на гендиректора Рафаеля Гроссі

Деталі: Зазначається, що всі шість енергоблоків перебувають у стані холодного зупину після того, як четвертий енергоблок було переведено в цей стан рано вранці у суботу.

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У п'ятницю вранці станція розпочала переведення енергоблоку №4 з "гарячого" на "холодний" режим зупинки, який було завершено у суботу о 7:30 ранку. На цей крок було вирішено піти після того, як у сусідньому місті Енергодар, де проживає більшість персоналу станції, нещодавно завершився зимовий опалювальний сезон, зазначили в МАГАТЕ.

Пряма мова Гроссі: "Я вітаю цей крок, який Агентство рекомендувало протягом певного часу, оскільки він підвищує загальну безпеку об'єкту…

Рішення про холодний зупин усіх шести енергоблоків є позитивним саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але воно не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека на цьому великому ядерному об'єкті залишається дуже нестабільною".

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Більше деталей: У МАГАТЕ нагадали, що національний регулятор України, Держатомрегулювання, раніше видав нормативні розпорядження про обмеження роботи всіх шести енергоблоків ЗАЕС до стану холодного зупину.

Що передувало: За даними видання The Wall Street Journal, очільник Росії Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.