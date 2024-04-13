Все 6 энергоблоков ЗАЭС в состоянии холодной остановки впервые с 2022 года – МАГАТЭ

Все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции переведены в состояние холодной остановки впервые с 2022 года.

Источник: МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси

Детали: Отмечается, что все шесть энергоблоков находятся в состоянии холодной остановки после того, как четвертый энергоблок был переведен в это состояние рано утром в субботу.

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В пятницу утром станция начала перевод энергоблока №4 с "горячего" на "холодный" режим остановки, который был завершен в субботу в 7:30 утра. На этот шаг было решено пойти после того, как в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство персонала станции, недавно завершился зимний отопительный сезон, отметили в МАГАТЭ.

Прямая речь Гросси: "Я приветствую этот шаг, который Агентство рекомендовало в течение определенного времени, поскольку он повышает общую безопасность объекта...

Решение о холодной остановке всех шести энергоблоков является положительным само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но оно не решает фундаментальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной".

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Больше деталей: В МАГАТЭ напомнили, что национальный регулятор Украины, Госатомрегулирования, ранее издал нормативные распоряжения об ограничении работы всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния холодной остановки.

Что предшествовало: По данным издания The Wall Street Journal, глава России Владимир Путин сообщил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под российской оккупацией. Это значительно повышает риски инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.