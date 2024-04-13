На Хмельниччині у приміщенні ТЦК стався конфлікт, поліція відкрила провадження

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства у приміщенні Дунаєвецького ТЦК та СП, що на Хмельниччині, де стався конфлікт між працівниками ТЦК і представниками громадської організації "Доста Україна".

Джерело: Суспільне Хмельницький, Сухопутні війська, ОК Захід, "Доста Україна"

Деталі: Як повідомила Суспільне Хмельницький інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталя Вінцарська, 12 квітня відомості щодо цього випадку було внесено ЄРДР. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. За словами Вінцарської, наразі у поліції проводять розслідування і встановлюють усі обставини справи.

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На своїй сторінці у Facebook громадська організація "Доста Україна" опублікувала відео, на якому її представники кажуть про те, що працівники ТЦК побили жінку. За їхніми словами, вона прийшла дізнатися, чому не відпускають чоловіка, у якого є документи, що його матір потребує постійного догляду через стан здоров’я. Натомість, за словами представників громадської організації, у жінки забрали телефон, її вигнали з приміщення і штовхнули, через що вона вдарилась головою об асфальт. На відео видно, що медики надають жінці допомогу.

Разом з тим, служба зв’язків з громадськістю Хмельницького ОТЦК та СП заявила, що в місті Дунаївці Хмельницької області "представники громадської організації "Доста Україна" здійснювали провокації в приміщенні ТЦК, одна із жінок вчинила ганебну хуліганську дію, та відмовлялась покинути приміщення, не реагувала на вимоги поліцейських".

У ТЦК також стверджують, що заяви організації про побиття активістки "не правдивою інформацією". У лікарні умовна "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації.

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"З боку військовослужбовців не було вчинено жодних протиправних дій щодо представників громадської організації", - йдеться в заяві.

В ОК Захід заявили, що представниця ГО "Доста Україна" "вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських" та опублікували відповідне відео.

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що "мережа ворожих телеграм-ресурсів розганяє повідомлення про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП представниці громадської організації "Доста Україна" на Хмельниччині" й що "жодна з озвучених "потерпілою" на відео тез не відповідає дійсності, а щодо Збройних Сил триває чергова ворожа провокація".

У Сухопутних військах додали, що готують звернення до СБУ щодо цього випадку.