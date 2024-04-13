В Хмельницкой области в помещении ТЦК произошел конфликт, полиция расследует

В полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в помещении Дунаевецкого ТЦК и СП в Хмельницкой области, где произошел конфликт между работниками ТЦК и представителями общественной организации "Доста Украина".

Источник: Суспільне Хмельницкий, Сухопутные войска, ОК Запад, "Доста Украина"

Детали: Как сообщила "Суспільне Хмельницкий" инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская, 12 апреля сведения об этом случае были внесены в ЕРДР. Уголовное производство открыто по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. По словам Винцарской, сейчас в полиции проводят расследование и устанавливают все обстоятельства дела.

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На своей странице в Facebook общественная организация "Доста Украина" опубликовала видео, на котором ее представители говорят о том, что работники ТЦК избили женщину. По их словам, она пришла узнать, почему не отпускают мужчину, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе по состоянию здоровья. При этом, по словам представителей общественной организации, у женщины забрали телефон, ее выгнали из помещения и толкнули, из-за чего она ударилась головой об асфальт. На видео видно, что медики оказывают женщине помощь.

Вместе с тем, служба связей с общественностью Хмельницкого областного ТЦК и СП заявила, что в городе Дунаевцы Хмельницкой области "представители общественной организации "Доста Украина" осуществляли провокации в помещении ТЦК, одна из женщин совершила позорное хулиганское действие, и отказывалась покинуть помещение, не реагировала на требования полицейских".

В ТЦК также утверждают, что заявления организации об избиении активистки "не являются правдивой информацией". В больнице условная "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации.

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"Со стороны военнослужащих не было совершено никаких противоправных действий в отношении представителей общественной организации", - говорится в заявлении.

В ОК Запад заявили, что представительница ОО "Доста Украина" "совершила провокацию в помещении ТЦК путем справления физиологических потребностей, отказывалась покинуть помещение и не реагировала на требования полицейских" и опубликовали соответствующее видео.

Сухопутные войска ВСУ заявили, что "сеть вражеских телеграмм-ресурсов разгоняет сообщения о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП представительницы общественной организации "Доста Украина" в Хмельницкой области" и что "ни один из озвученных "потерпевшей" на видео тезисов не соответствует действительности, а в отношении Вооруженных Сил продолжается очередная вражеская провокация".

В Сухопутных войсках добавили, что готовят обращение в СБУ по этому случаю.