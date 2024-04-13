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Росіяни запускали безпілотники з північного сходу

Катерина ТищенкоСубота, 13 квітня 2024, 23:29
Росіяни запускали безпілотники з північного сходу
"Шахед", ілюстрація Getty Images

Російські війська запустили ударні безпілотники по Україні з північного сходу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:08 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Сумській та Харківській областях.

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О 23:11 ПС повідомили про ворожі безпілотники на межі Харківської та Сумської областей, курс південний.

Станом на 23:37: Декілька БпЛА в північній частині Харківської області, курс східний.

БпЛА в західній частині Харківської області, курс південно-східний.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 1:02 Повітряні сили оголосили відбій загрози БпЛА.

Теми: безпілотникивійна
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