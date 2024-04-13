Россияне запускали беспилотники с северо-востока

Российские войска запустили ударные беспилотники по Украине с северо-востока.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской и Харьковской областях.

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В 23:11 ВС сообщили о вражеских беспилотниках на границе Харьковской и Сумской областей, курс южный.

По состоянию на 23:37: Несколько БпЛА в северной части Харьковской области, курс восточный.

БпЛА в западной части Харьковской области, курс юго-восточный.

Обновлено: В 1:02 Воздушные силы объявили отбой угрозы БпЛА.