Россияне запускали беспилотники с северо-востока
Суббота, 13 апреля 2024, 23:29
Российские войска запустили ударные беспилотники по Украине с северо-востока.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:08 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской и Харьковской областях.
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В 23:11 ВС сообщили о вражеских беспилотниках на границе Харьковской и Сумской областей, курс южный.
По состоянию на 23:37: Несколько БпЛА в северной части Харьковской области, курс восточный.
БпЛА в западной части Харьковской области, курс юго-восточный.
Обновлено: В 1:02 Воздушные силы объявили отбой угрозы БпЛА.
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