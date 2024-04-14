Часів Яр: після втрати позицій в 67 бригаді почалися перевірки та переведення – УП

Після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру на Донеччині, де з початку 2024-го року йдуть важкі бої, у 67-ій окремій механізованій бригаді "Добровольчий український корпус" почалися перевірки та переведення військових, які були кістяком підрозділу.

Джерела: офіційна заява 67-ї омбр ДУК, джерела УП в управлінні напрямку, на якому працювала 67-ма, колишній боєць ДУКу в коментарі УП

Дослівно з бригади: "Повідомляємо, що вище командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК ПС, які формували бригаду та є її бойовим кістяком. Мотиви таких дій нам не відомі. Всі спроби зупинити цей процес та вияснити причини результатів не дали.

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Можливо, хтось вважає, що розпорошення бійців ДУК ПС по різних підрозділах Збройних сил призведе до знищення ДУК ПС. Зараз в бригаді працюють численні комісії".

Деталі: за даними УП в управлінні напрямку, на якому донедавна працювала 67-ма, військове керівництво різних рівнів цікавило, чому на напрямку Часового Яру "просідає" такий вмотивований підрозділ як ДУК.

Однією з причин, які виявила перевірка, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.

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Імовірно, додає джерело УП, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка.

Контекст: як розповів УП один з колишніх бійців ДУКу, який служив у підрозділі в часи АТО й перший рік повномасштабного вторгнення, корінь нинішньої проблеми лежить у певною мірою неможливості переформатування колишнього добровольчого підрозділу у регулярну бригаду Збройних сил.

Після переформатування ДУКу у 67-му бригаду добровольцям довелося жити "за армійськими лекалами", зокрема дослухатися до рішень новопризначеного армійського командування. Адже колишні керівники ДУКу не мали військових звань, які б дозволили зайняти їм керівні посади.

За часів колишнього головкома Валерія Залужного ДУКівському кістяку, зокрема Андрію Стемпіцькому, вдавалося зберігати певну автономію в бригаді й мати підтримку з Генштабу.

Пряма мова колишнього бійця ДУКу: "А коли призначили Сирського, то їх (ДУКівський кістяк – УП) поставили перед фактом: ви маєте виконувати тільки ті функції, які відповідають вашому посадовому рівню. Вони це розцінили як політичне переслідування. Для ідейних бійців ДУКу це виглядає як руйнування двіжу, а по факту – це просто унормування системою своєї бойової одиниці".

Передісторія: Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення Добровольчий український корпус "Правий сектор" увійшов до складу ЗСУ.

У 2023 році ДУК розділився на дві частини: одна приєдналася до Сил спеціальних операцій, інша – стала 67-ою окремою механізованою бригадою. У лютому 2024 зі складу 67-ї бригади вийшла частина батальйону "Вовки Да Вінчі" і перейшла до 59-ї мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка.



