Часов Яр: после потери позиций в 67 бригаде начались проверки и переводы - УП

После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра в Донецкой области, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и переводы военных, которые были костяком подразделения.

Источники: официальное заявление 67-й омбр ДУК, источники УП в управлении направления, на котором работала 67-я, бывший боец ДУКа в комментарии УП

Дословно с бригады: "Сообщаем, что высшее командование ВСУ начало процесс перевода в другие воинские части всех командиров и бойцов ДУК ПС, которые формировали бригаду и являются ее боевым костяком. Мотивы таких действий нам не известны. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины результатов не дали.

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Возможно, кто-то считает, что распыление бойцов ДУК ПС по различным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ДУК ПС. На данный момент в бригаде работают многочисленные комиссии".

Детали: по данным УП в управлении направления, на котором до недавнего времени работала 67-я, военное руководство разных уровней интересовало, почему на направлении Часового Яра "проседает" такое мотивированное подразделение как ДУК.

Одной из причин, которые обнаружила проверка, были проблемы внутри самой бригады. Управление из числа ключевых людей ДУКа якобы отделяло от военнослужащих из "Правого сектора" тех, кто, в частности, перевелся к ним из других частей во время недавнего пополнения (их называли "пиксельными"). Отношение к "пиксельным" якобы было хуже, их первыми отправляли в бой и из-за нехватки опыта они теряли позиции.

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Вероятно, добавляет источник УП, это была не единственная причина проблем с боеспособностью бригады, которую обнаружила проверка.

Контекст: как рассказал УП один из бывших бойцов ДУКа, который служил в подразделении во времена АТО и первый год полномасштабного вторжения, корень нынешней проблемы лежит в определенной степени невозможности переформатирования бывшего добровольческого подразделения в регулярную бригаду Вооруженных сил.

После переформатирования ДУКа в 67-ю бригаду добровольцам пришлось жить "по армейским лекалам", в частности прислушиваться к решениям новоназначенного армейского командования. Ведь бывшие руководители ДУКа не имели воинских званий, которые бы позволили занять им руководящие должности.

Во времена бывшего главкома Валерия Залужного ДУКовскому костяку, в частности Андрею Стемпицкому, удавалось сохранять определенную автономию в бригаде и иметь поддержку из Генштаба.

Прямая речь бывшего бойца ДУКа: "А когда назначили Сырского, то их (ДУКовский костяк - УП) поставили перед фактом: вы должны выполнять только те функции, которые соответствуют вашему должностному уровню. Они это расценили как политическое преследование. Для идейных бойцов ДУКа это выглядит как разрушение движа, а по факту - это просто нормирование системой своей боевой единицы".

Предыстория: Напомним, с началом полномасштабного вторжения Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" вошел в состав ВСУ.

В 2023 году ДУК разделился на две части: одна присоединилась к Силам специальных операций, другая - стала 67-й отдельной механизированной бригадой. В феврале 2024 из состава 67-й бригады вышла часть батальона "Волки Да Винчи" и перешла в 59-ю мотопехотную бригаду им. Якова Гандзюка.