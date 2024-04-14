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У Києві масштабна ДТП з постраждалими

Роман ПетренкоНеділя, 14 квітня 2024, 14:37
У Києві масштабна ДТП з постраждалими
фото: поліція

У столиці на 17-му км Брест-Литовського шосе зіткнулися шість автомобілів, в яких травмувались восьмеро осіб.

Джерело: поліція Києва

Деталі: ДТП сталася вранці у неділю 14 квітня.

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Слідчі встановили, що водій вантажного автомобіля "MAN", рухаючись у бік Києва, здійснив зіткнення із задньою частиною попутного мікроавтобуса марки "Мерседес Спринтер".

Той втратив курс та зіткнувся із чотирма іномарками.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали вісім пасажирів мікроавтобуса віком від 26 до 83 років.

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Постраждалих госпіталізовано до лікарняного закладу, їх стан наразі встановлюється.

За попередньою інформацією, винуватець ДТП, 53-річний водій вантажівки, був тверезий та заснув за кермом.

Поліцейські затримали його.

 

Теми: ДТПКиїв
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