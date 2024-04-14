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В Киеве масштабное ДТП с пострадавшими

Роман ПетренкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 14:37
В Киеве масштабное ДТП с пострадавшими
фото: полиция

В столице на 17-м км Брест-Литовского шоссе столкнулись шесть автомобилей, в которых травмировались восемь человек.

Источник: полиция Киева

Детали: ДТП произошло утром в воскресенье 14 апреля.

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Следователи установили, что водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в сторону Киева, совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса марки "Мерседес Спринтер".

Тот потерял курс и столкнулся с четырьмя иномарками.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили восемь пассажиров микроавтобуса в возрасте от 26 до 83 лет.

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Пострадавшие госпитализированы в больничное учреждение, их состояние устанавливается.

По предварительной информации, виновник ДТП, 53-летний водитель грузовика, был трезв и заснул за рулем.

Полицейские задержали его.

 

Темы: ДТПКиев
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