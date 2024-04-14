В Киеве масштабное ДТП с пострадавшими
В столице на 17-м км Брест-Литовского шоссе столкнулись шесть автомобилей, в которых травмировались восемь человек.
Источник: полиция Киева
Детали: ДТП произошло утром в воскресенье 14 апреля.
Следователи установили, что водитель грузового автомобиля "MAN", двигаясь в сторону Киева, совершил столкновение с задней частью попутного микроавтобуса марки "Мерседес Спринтер".
Тот потерял курс и столкнулся с четырьмя иномарками.
В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили восемь пассажиров микроавтобуса в возрасте от 26 до 83 лет.
Пострадавшие госпитализированы в больничное учреждение, их состояние устанавливается.
По предварительной информации, виновник ДТП, 53-летний водитель грузовика, был трезв и заснул за рулем.
Полицейские задержали его.