У понеділок дощі пройдуть майже по всій Україні

На всій території України, крім південних областей, у понеділок вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 15 квітня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

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Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°, на півдні до 26°.

На Київщині 15 квітня хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві вночі 6-8°, вдень 14-16°.