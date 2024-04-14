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У понеділок дощі пройдуть майже по всій Україні

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 23:00
У понеділок дощі пройдуть майже по всій Україні
ілюстративне фото Pixabay

На всій території України, крім південних областей, у понеділок вдень очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 15 квітня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 15 квітня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні короткочасні дощі, місцями грози; вночі в більшості західних областях, вдень у південній частині без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.

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Температура у західних та північних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°, на Закарпатті та місцями Прикарпатті 17-22°; на решті території 10-15°, вдень 16-21°,  на півдні до 26°.

На Київщині 15 квітня хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві вночі 6-8°, вдень 14-16°.

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Теми: погода
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