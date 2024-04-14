В понедельник дожди пройдут почти по всей Украине

На всей территории Украины, кроме южных областей, в понедельник днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 15 апреля, meteo.gov.ua

Детали: В Украине кратковременные дожди, местами грозы; ночью в большинстве западных областей, днем в южной части без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

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Температура в западных и северных областях ночью 6-11°, днем 12-17°, на Закарпатье и местами Прикарпатье 17-22°; на остальной территории 10-15°, днем 16-21°, на юге до 26°.

На Киевщине 15 апреля облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 12-17°; в Киеве ночью 6-8°, днем 14-16°.