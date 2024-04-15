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У Китаї перекинувся екскурсійний човен, загинули 12 людей

Ольга Глущенко Понеділок, 15 квітня 2024, 05:40
У Китаї перекинувся екскурсійний човен, загинули 12 людей
фото: China Centrual Television

У Китаї внаслідок аварії саморобного екскурсійного човна загинули 12 людей.

Джерело: Xinhua

Деталі: За даними місцевої влади, в місті Ціньхуандао в провінції Хебей перекинувся човен, у результаті чого 31 людина впала у воду. 12 з них загинули.

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Після інциденту повідомлялося про шістьох зниклих безвісти. Xinhua повідомляє, що всі вони знайшлися живими та неушкодженими.

Попереднє розслідування свідчить, що човен використовувався для екскурсій, був зроблений місцевими жителями та не обладнаний рятувальними кругами і жилетами.

Власника човна та тих, хто використовував його для екскурсій, затримала поліція. Розслідування причин аварії триває.

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Теми: Китай
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