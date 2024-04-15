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В Китае перевернулась экскурсионная лодка, погибли 12 человек

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 05:40
В Китае перевернулась экскурсионная лодка, погибли 12 человек
фото: China Centrual Television

В Китае в результате аварии самодельной экскурсионной лодки погибли 12 человек.

Источник: Xinhua

Детали: По данным местных властей, в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй перевернулась лодка, в результате чего 31 человек упал в воду. 12 из них погибли.

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После инцидента сообщалось о шести пропавших без вести. Xinhua сообщает, что все они нашлись живыми и невредимыми.

Предварительное расследование свидетельствует, что лодка использовалась для экскурсий, была сделана местными жителями и не оборудована спасательными кругами и жилетами.

Владельца лодки и тех, кто использовал ее для экскурсий, задержала полиция. Расследование причин аварии продолжается.

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Темы: Китай
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