В Китае перевернулась экскурсионная лодка, погибли 12 человек
Понедельник, 15 апреля 2024, 05:40
В Китае в результате аварии самодельной экскурсионной лодки погибли 12 человек.
Источник: Xinhua
Детали: По данным местных властей, в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй перевернулась лодка, в результате чего 31 человек упал в воду. 12 из них погибли.
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После инцидента сообщалось о шести пропавших без вести. Xinhua сообщает, что все они нашлись живыми и невредимыми.
Предварительное расследование свидетельствует, что лодка использовалась для экскурсий, была сделана местными жителями и не оборудована спасательными кругами и жилетами.
Владельца лодки и тех, кто использовал ее для экскурсий, задержала полиция. Расследование причин аварии продолжается.
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