В Китае перевернулась экскурсионная лодка, погибли 12 человек

В Китае в результате аварии самодельной экскурсионной лодки погибли 12 человек.

Источник: Xinhua

Детали: По данным местных властей, в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй перевернулась лодка, в результате чего 31 человек упал в воду. 12 из них погибли.

Реклама:

После инцидента сообщалось о шести пропавших без вести. Xinhua сообщает, что все они нашлись живыми и невредимыми.

Предварительное расследование свидетельствует, что лодка использовалась для экскурсий, была сделана местными жителями и не оборудована спасательными кругами и жилетами.

Владельца лодки и тех, кто использовал ее для экскурсий, задержала полиция. Расследование причин аварии продолжается.