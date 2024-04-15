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У парламенті Грузії починають розглядати закон про "іноагентів": люди вийшли на протест

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 квітня 2024, 10:57
У парламенті Грузії починають розглядати закон про іноагентів: люди вийшли на протест
ФОТО: SOVA

Юридичний комітет грузинського парламенту має у понеділок розглянути "російський закон" про "іноагентів", біля приміщення вже зібралась акція протесту проти його ухвалення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online"

Деталі: Повідомляється, що присутні на акції опротестовують законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

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ФОТО: SOVA

Демонстрація відбувається біля заднього входу в парламент. На місці зібралися представники громадських організацій та ЗМІ, які розгорнули банери з написом: "Ні російському закону!". Вони порівнюють запропоноване законодавство з російським, яке Кремль використовує для придушення інакомислення. На місці мобілізовано поліцію.

Як повідомляє проєкт SOVA, учасники акції розгорнули біля парламенту прапор ЄС.

Крім того, ще одна акція протесту проти законопроєкту пройде перед парламентом увечері о 19:00.

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"Боротьба за європейське майбутнє Грузії триває. Не залишайся вдома, виходь на вулицю. "Російський закон" стосується всіх громадян Грузії! "Російський закон" – це велика стіна між Грузією і Європою! Так – Європі! Ні – російському закону!" – йдеться в інформації, поширеній організаторами протестів у соцмережах.

Передісторія:

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", навіщо влада Грузії йде на конфлікт з ЄС, висуваючи такі ініціативи.

Теми: Грузіяакції
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