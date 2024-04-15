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В парламенте Грузии начинают рассматривать закон об "иноагентах": люди вышли на протест

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 15 апреля 2024, 10:57
В парламенте Грузии начинают рассматривать закон об иноагентах: люди вышли на протест
ФОТО: SOVA

Юридический комитет грузинского парламента должен в понедельник рассмотреть "российский закон" об "иноагентах", возле помещения уже собралась акция протеста против его принятия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Детали: Сообщается, что присутствующие на акции опротестовывают законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

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ФОТО: SOVA

Демонстрация происходит у заднего входа в парламент. На месте собрались представители общественных организаций и СМИ, которые развернули баннеры с надписью: "Нет российскому закону!". Они сравнивают предложенное законодательство с российским, которое Кремль использует для подавления инакомыслия. На месте мобилизована полиция.

Как сообщает проект SOVA, участники акции развернули возле парламента флаг ЕС.

Кроме того, еще одна акция протеста против законопроекта пройдет перед парламентом вечером в 19:00.

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"Борьба за европейское будущее Грузии продолжается. Не оставайся дома, выходи на улицу. "Российский закон" касается всех граждан Грузии! "Российский закон" – это большая стена между Грузией и Европой! Да – Европе! Нет – российскому закону!" – говорится в информации, распространенной организаторами протестов в соцсетях.

Предистория:

Читайте также объяснение "ЕвроПравды", зачем власти Грузии идут на конфликт с ЕС, выдвигая такие инициативы.

Темы: Грузияакции
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