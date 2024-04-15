Принесли вибухівку додому: на Миколаївщині підірвалися юнак та неповнолітня дівчина
Понеділок, 15 квітня 2024, 11:40
14 квітня у селі Квітневе на Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина. Наразі вони перебувають у лікарнях.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. В результаті фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував".
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Деталі: Повідомляється, що наразі хлопець та дівчина перебувають у лікарнях. За їхнє життя борються лікарі.
Також рятувальники зазначають, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій.
"Якщо ви знайшли предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний:
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- зупинитись, нічого не чіпати. Зберігати спокій;
- запам’ятати місце виявлення предмета;
- попередити про виявлений предмет осіб, які поруч;
- відійти самому і відвести людей поруч якнайдалі (не менше 100 м) від знахідки. Водночас відходити необхідно тим самим маршрутом (бажано слід у слід), яким ви прийшли;
- зателефонувати за номером 101 або 102."