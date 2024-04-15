Принесли вибухівку додому: на Миколаївщині підірвалися юнак та неповнолітня дівчина

14 квітня у селі Квітневе на Миколаївщині через детонацію боєприпасу постраждали 19-річний хлопець та 17-річна дівчина. Наразі вони перебувають у лікарнях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "За попередньою інформацією, постраждалі знайшли боєприпас, принесли його додому та хотіли з ним щось зробити. В результаті фізичного впливу на вибухонебезпечний предмет той здетонував".

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Деталі: Повідомляється, що наразі хлопець та дівчина перебувають у лікарнях. За їхнє життя борються лікарі.

Також рятувальники зазначають, що місцевість, де стався випадок, залишається потенційно забрудненою територією, адже громада тривалий час знаходилась в зоні ведення активних бойових дій.

"Якщо ви знайшли предмет ззовні схожий на вибухонебезпечний:

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