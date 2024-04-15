Принесли взрывчатку домой: на Николаевщине подорвались юноша и несовершеннолетняя девушка

14 апреля в селе Квитневое Николаевской области из-за детонации боеприпаса пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. Сейчас они находятся в больницах.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По предварительной информации, пострадавшие нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате физического воздействия на взрывоопасный предмет тот сдетонировал".

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Детали: Сообщается, что сейчас парень и девушка находятся в больницах. За их жизнь борются врачи.

Также спасатели отмечают, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь громада длительное время находилась в зоне ведения активных боевых действий.

"Если вы нашли предмет внешне похожий на взрывоопасный:

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