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Принесли взрывчатку домой: на Николаевщине подорвались юноша и несовершеннолетняя девушка

Анастасия ПроцПонедельник, 15 апреля 2024, 11:40
Принесли взрывчатку домой: на Николаевщине подорвались юноша и несовершеннолетняя девушка
Иллюстративное фото: Getty Images

14 апреля в селе Квитневое Николаевской области из-за детонации боеприпаса пострадали 19-летний парень и 17-летняя девушка. Сейчас они находятся в больницах.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По предварительной информации, пострадавшие нашли боеприпас, принесли его домой и хотели с ним что-то сделать. В результате физического воздействия на взрывоопасный предмет тот сдетонировал".

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Детали: Сообщается, что сейчас парень и девушка находятся в больницах. За их жизнь борются врачи.

Также спасатели отмечают, что местность, где произошел случай, остается потенциально загрязненной территорией, ведь громада длительное время находилась в зоне ведения активных боевых действий. 

"Если вы нашли предмет внешне похожий на взрывоопасный:

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  • остановиться, ничего не трогать. Сохранять спокойствие;
  • запомнить место обнаружения предмета;
  • предупредить об обнаруженном предмете лиц, которые рядом;
  • отойти самому и отвести людей рядом как можно дальше (не менее 100 м) от находки. При этом отходить необходимо тем же маршрутом (желательно след в след), которым вы пришли;
  • позвонить по номеру 101 или 102."

Темы: Николаевская областьвзрывГСЧС
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