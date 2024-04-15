Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель про ситуацію на Близькому Сході: Ми на краю прірви, треба натиснути на гальма

Ірина Балачук, Андрій СинявськийПонеділок, 15 квітня 2024, 13:04
Боррель про ситуацію на Близькому Сході: Ми на краю прірви, треба натиснути на гальма
Жозеп Боррель. Фото з Facebook Володимира Зеленського

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном після удару Тегерану по Єврейській державі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Борреля іспанській радіостанції Onda Cero

Деталі: Він зазначив, що очікує відповіді від Ізраїлю, але сподівається, що вона не призведе до подальшої ескалації.

Реклама:

Пряма мова Борреля: "Ми стоїмо на краю прірви та повинні відійти від неї. Ми маємо натиснути на гальма й включити задню передачу".

Деталі: За його словами, в ізраїльській правій урядовій коаліції існує "глибокий розкол" між тими, хто прагне відплати, та "більш поміркованою й розсудливою" фракцією.

Він пояснив, що остання група теж за відплату, "але таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".

ВІДЕО ДНЯ

Видання нагадало, що Боррель пізно ввечері у неділю розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном. Він заявив, що ЄС повинен мати кращі відносини з Іраном попри санкції, які Брюссель запровадив проти Ісламської республіки через її програму ядерної енергетики та інші питання.

"В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою, та щоб на Близькому Сході був мир", – заявив високий представник ЄС.

Передісторія:

  • Напередодні Боррель скликав позачергову зустріч глав МЗС країн ЄС на вівторок, 16 квітня, у відеоформаті після атаки Ірану на Ізраїль.
  • В ніч з 13 на 14 квітня Іран та проіранські сили у регіоні завдали масованого повітряного удару по території Ізраїлю ударними безпілотниками і ракетами. Майже всі їх збили військові Ізраїлю та союзників. 
  • У Тегерані натякнули, що вважають свою відплату Ізраїлю завершеною, але готові жорстко відреагувати у разі акції у відповідь.
  • Президент США Джо Байден, схоже, переконував прем’єр-міністра Ізраїлю утриматися від відплати Ірану та попередив, що Штати не будуть надавати підтримки у цих діях. Лондон також висловив сподівання, що Ізраїль утримається від помсти. 

Теми: ЄСБлизький СхідІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
ЄС
Україна може отримати від ЄС 1,9 млрд євро у травні
Бельгія розслідує, чи втручалась Росія у виборчу кампанію в ЄС
В ЄС пропонують контролювати українських перевізників в Польщі за допомогою GPS-трекерів – ЗМІ
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: