Боррель про ситуацію на Близькому Сході: Ми на краю прірви, треба натиснути на гальма

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав до деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном після удару Тегерану по Єврейській державі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю Борреля іспанській радіостанції Onda Cero

Деталі: Він зазначив, що очікує відповіді від Ізраїлю, але сподівається, що вона не призведе до подальшої ескалації.

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Пряма мова Борреля: "Ми стоїмо на краю прірви та повинні відійти від неї. Ми маємо натиснути на гальма й включити задню передачу".

Деталі: За його словами, в ізраїльській правій урядовій коаліції існує "глибокий розкол" між тими, хто прагне відплати, та "більш поміркованою й розсудливою" фракцією.

Він пояснив, що остання група теж за відплату, "але таким чином, щоб уникнути відповіді на відповідь".

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Видання нагадало, що Боррель пізно ввечері у неділю розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амірабдоллахіаном. Він заявив, що ЄС повинен мати кращі відносини з Іраном попри санкції, які Брюссель запровадив проти Ісламської республіки через її програму ядерної енергетики та інші питання.

"В інтересах усіх, щоб Іран не став ядерною державою, та щоб на Близькому Сході був мир", – заявив високий представник ЄС.

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