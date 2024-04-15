Боррель о ситуации на Ближнем Востоке: Мы на краю пропасти, надо нажать на тормоза
Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном после удара Тегерана по Еврейскому государству.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Борреля испанской радиостанции Onda Cero
Детали: Он отметил, что ожидает ответа от Израиля, но надеется, что он не приведет к дальнейшей эскалации.
Прямая речь Борреля: "Мы стоим на краю пропасти и должны отойти от нее. Мы должны нажать на тормоза и включить заднюю передачу".
Детали: По его словам, в израильской правой правительственной коалиции существует "глубокий раскол" между теми, кто хочет возмездия, и "более умеренной и здравомыслящей" фракцией.
Он пояснил, что последняя группа тоже за возмездие, "но таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".
Издание напомнило, что Боррель поздно вечером в воскресенье разговаривал с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом. Он заявил, что ЕС должен иметь лучшие отношения с Ираном, несмотря на санкции, которые Брюссель ввел против Исламской республики из-за ее программы ядерной энергетики и других вопросов.
"В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством, и чтобы на Ближнем Востоке был мир", − заявил высокий представитель ЕС.
Предыстория:
- Накануне Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД стран ЕС на вторник, 16 апреля, в видеоформате после атаки Ирана на Израиль.
- В ночь с 13 на 14 апреля Иран и проиранские силы в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами. Почти все их сбили военные Израиля и союзников.
- В Тегеране намекнули, что считают свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.
- Президент США Джо Байден, похоже, убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирана и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержки в этих действиях. Лондон также выразил надежду, что Израиль воздержится от мести.