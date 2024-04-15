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В Україні похолодає і пройдуть дощі

Валентина РоманенкоПонеділок, 15 квітня 2024, 13:09
В Україні похолодає і пройдуть дощі
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, очікуються по всій Україні 16 квітня, крім півдня, у Карпатах і Прикарпатті місцями значні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 9-14°, у північній частині країни 5-10°; вдень на півдні, південному сході країни та Кіровоградській області 24-29°, на решті території та узбережжі морів 17-22°, у більшості західних і північних областей 13-18°.

У Києві 16 квітня можливий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

У середу в південній частині України, східних, Дніпропетровській областях переважно без опадів, лише вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

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На решті території очікуються короткочасні дощі, окремі грози, температура вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° (у центральних областях вночі 8-13°, вдень 11-16°). На високогір'ї Карпат мокрий сніг, вночі та вдень близько 0°С.

Вітер у західних областях - північно-західний, у північних областях - північно-східний, на решті території країни переважно південно-західний, 5-12 м/с.

У столиці 17 квітня очікуються короткочасні дощі. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла, вдень 17 квітня 10-12°.

Теми: погода
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