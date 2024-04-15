В Украине похолодает и пройдут дожди

Кратковременные дожди, местами с грозами ожидаются по всей Украине 16 апреля, кроме юга, в Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°, в северной части страны 5-10°; днем на юге, юго-востоке страны и Кировоградской области 24-29°, на остальной территории и побережье морей 17-22°, в большинстве западных и северных областей 13-18°.



В Киеве 16 апреля возможен дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.



В среду в южной части Украины, восточных, Днепропетровской областях преимущественно без осадков, лишь днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, температура ночью 10-15°, днем 22-27°.



На остальной территории ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13° (в центральных областях ночью 8-13°, днем 11-16°). На высокогорье Карпат мокрый снег, ночью и днем около 0°С.



Ветер в западных областях – северо-западный, в северных областях – северо-восточный, на остальной территории страны преимущественно юго-западный, 5-12 м/с.



В столице 17 апреля ожидаются кратковременные дожди. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла, днем 17 апреля 10-12°.

Реклама: