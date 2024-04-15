$1600 за фальшиві діагнози: на Чернігівщині викрили схему для ухилянтів

На Чернігівщині правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який разом з працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки з іншої області "допомагав" військовозобов'язаним чоловікам в оформленні висновків військово-лікарської комісії про непридатність до служби.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області на сайті

Дослівно: "Слідчі поліції та оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області встановили, що 37-річний мешканець Чернігова вступив у злочинну змову зі службовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки з іншої області. Діючи в їхніх інтересах, фігурант підшукував у Чернігові охочих платити гроші за ухилення від мобілізації".

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Деталі: За даними слідства, у лютому 2024 року зловмисник пообіцяв "замовнику" допомогти отримати довідку про непридатність до військової служби, щоб безперешкодно перетнути кордон. Цю послугу чоловік оцінив у 1 600 доларів. З них 1 300 доларів мали піти – службовим особам з ТЦК та СП, а решту - 300 – чоловік забрав би собі за "роботу".

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 1 400 доларів хабаря. Слідчі повідомили йому про підозру.

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фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

13 квітня суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб, з правом внесення застави. Досудове розслідування триває. Проводяться подальші слідчі дії зі збору доказової бази для притягнення усіх причетних осіб до корупційної схеми.