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$1600 за фальшивые диагнозы: на Черниговщине разоблачили схему для уклонистов

Анастасия ПроцПонедельник, 15 апреля 2024, 13:56
$1600 за фальшивые диагнозы: на Черниговщине разоблачили схему для уклонистов
Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

На Черниговщине стражи порядка задержали 37-летнего мужчину, который вместе с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки из другой области "помогал" военнообязанным мужчинам в оформлении выводов военно-врачебной комиссии о непригодности к службе.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области на сайте

Дословно: "Следователи полиции и оперативники управления стратегических расследований в Черниговской области установили, что 37-летний житель Чернигова вступил в преступный сговор со служебными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки из другой области. Действуя в их интересах, фигурант подыскивал в Чернигове желающих платить деньги за уклонение от мобилизации".

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Детали: По данным следствия, в феврале 2024 года злоумышленник пообещал "заказчику" помочь получить справку о непригодности к военной службе, чтобы беспрепятственно пересечь границу. Эту услугу мужчина оценил в 1 600 долларов. Из них 1 300 долларов должны были пойти - должностным лицам с ТЦК и СП, а остальные - 300 - мужчина забрал бы себе за "работу".

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения 1 400 долларов взятки. Следователи сообщили ему о подозрении.

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Фото: Главное управление Национальной полиции в Черниговской области

13 апреля суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток, с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие следственные действия по сбору доказательной базы для привлечения всех причастных лиц к коррупционной схеме.

Темы: Черниговская областьуклонистыполиция
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