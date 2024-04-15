Боррель: ЄС має змінити парадигму оборони та почати захищатись самостійно

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель у своєму блозі з приводу виходу його книги "Європа між двома війнами" зазначив, що ЄС потрібна зміна парадигми європейської оборони.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За його словами, ЄС занадто довго делегував свою безпеку США, а в останні 30 років, після падіння Берлінської стіни, Європа дозволила собі "тихо роззброїтись".

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Він зазначив, що ЄС був побудований навколо внутрішнього ринку та економіки, але, на його думку, Євросоюзу не можна продовжувати йти цим шляхом.

"Ми повинні взяти на себе стратегічну відповідальність та стати здатними захищати Європу самостійно, розбудовуючи сильну європейську опору всередині НАТО", – наголосив Боррель.

Топ-дипломат додав, що ЄС повинен зробити цей стрибок вперед за дуже короткий проміжок часу.

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"Не тому, що ми маємо намір воювати. Навпаки: ми хочемо запобігти війні, маючи засоби для надійного стримування будь-якого агресора. Це не означає створення європейської армії. Оборона є і залишиться в осяжному майбутньому виключною компетенцією наших держав-членів", – зауважив він.

Боррель пояснив, що йдеться насамперед про збільшення видатків на національному рівні, де показник витрат на оборону має зрости до понад 2% від ВВП.

Пряма мова: "Але, що ще важливіше, йдеться про спільні витрати, щоб заповнити прогалини, уникнути дублювання та підвищити оперативну сумісність. Наразі лише 18% закупівель обладнання нашими арміями здійснюються спільно".

Більше деталей: Боррель назвав одним з головних уроків війни РФ проти України те, що технологічна перевага є ключовим фактором, особливо у боротьбі із противником, для якого життя коштує дешево, тому, вважає він, ЄС необхідно мати власну оборонну промисловість, яка б відповідала його потребам.

Пряма мова: "Найбільш перспективними шляхами досягнення цієї мети є: по-перше, зміна кредитної політики Європейського інвестиційного банку, щоб він міг інвестувати в оборонний сектор, і, по-друге, випуск спільних боргових зобов'язань, як ми це успішно зробили, щоб протистояти пандемії COVID-19. Проте ці дискусії між державами-членами перебувають на початковій стадії, і дуже важливо, щоб усі до них долучились", – закликав посадовець.

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