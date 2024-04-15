Боррель: ЕС должен изменить парадигму обороны и начать защищаться самостоятельно

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по поводу выхода его книги "Европа между двумя войнами" отметил, что ЕС нужна смена парадигмы европейской обороны.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По его словам, ЕС слишком долго делегировал свою безопасность США, а в последние 30 лет, после падения Берлинской стены, Европа позволила себе "тихо разоружиться".

Реклама:

Он отметил, что ЕС был построен вокруг внутреннего рынка и экономики, но, по его мнению, Евросоюзу нельзя продолжать идти по этому пути.

"Мы должны взять на себя стратегическую ответственность и стать способными защищать Европу самостоятельно, развивая сильную европейскую опору внутри НАТО", - подчеркнул Боррель.

Топ-дипломат добавил, что ЕС должен сделать этот скачок вперед за очень короткий промежуток времени.

ВИДЕО ДНЯ

"Не потому, что мы намерены воевать. Наоборот: мы хотим предотвратить войну, имея средства для надежного сдерживания любого агрессора. Это не означает создание европейской армии. Оборона есть и останется в обозримом будущем исключительной компетенцией наших стран-членов", – отметил он.

Боррель пояснил, что речь идет прежде всего об увеличении расходов на национальном уровне, где показатель расходов на оборону должен вырасти до более 2% от ВВП.

Прямая речь: "Но, что еще важнее, речь идет о совместных расходах, чтобы заполнить пробелы, избежать дублирования и повысить оперативную совместимость. Сейчас только 18% закупок оборудования нашими армиями проводится совместно".

Больше деталей: Боррель назвал одним из главных уроков войны РФ против Украины то, что технологическое преимущество является ключевым фактором, особенно в борьбе с противником, для которого жизнь стоит дешево, поэтому, считает он, ЕС необходимо иметь собственную оборонную промышленность, которая бы отвечала его потребностям.

Прямая речь: "Наиболее перспективные пути достижения этой цели: во-первых, изменение кредитной политики Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог инвестировать в оборонный сектор, и, во-вторых, выпуск совместных долговых обязательств, как мы это успешно сделали, чтобы противостоять пандемии COVID-19. Однако эти дискуссии между государствами-членами находятся на начальной стадии, и очень важно, чтобы все к ним присоединились".

Предистория: