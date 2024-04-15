Під час атаки на Ізраїль половина іранських ракет не злетіли або впали - ЗМІ

В уряді США кажуть, що приблизно 50% іранських балістичних ракет не запустились або впали, не долетівши до цілі, під час удару по Ізраїлю.

Джерело: телеканал Fox News з посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними ізраїльської армії, загалом під час атаки Іран випустив 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет в напрямку Ізраїлю.

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У ЦАХАЛ зазначили, що із сотень запущених об'єктів лише "кілька" досягли Ізраїлю і завдали "незначних пошкоджень" авіабазі Наватім.

Аналогічні дані про неефективність іранських ракет наводить видання The Wall Street Journal, яке поспілкувалось з неназваним американським посадовцем.

За словами співрозмовника видання, Іран випустив по Ізраїлю від 115 до 130 балістичних ракет.

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На прохання надати більш детальну інформацію про ці удари, посадовці розповіли, що лише близько половини з них були успішно перехоплені. Решта не досягли своїх цілей, сказали чиновники.

"Ось вам і розхвалений потенціал балістичних ракет Ірану", – сказав американський посадовець.

Як відомо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран та проіранські сили у регіоні завдали масованого повітряного удару по території Ізраїлю ударними безпілотниками і ракетами. Майже всі їх збили військові Ізраїлю та союзників.

У Тегерані натякнули, що вважають свою відплату Ізраїлю завершеною, але готові жорстко відреагувати у разі акції у відповідь.

Президент США Джо Байден, схоже, переконував прем’єр-міністра Ізраїлю утриматися від відплати Ірану та попередив, що Штати не будуть надавати підтримки у цих діях. Лондон також висловив сподівання, що Ізраїль утримається від помсти.