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Во время атаки на Израиль половина иранских ракет не взлетели или упали - СМИ

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПонедельник, 15 апреля 2024, 15:35
Во время атаки на Израиль половина иранских ракет не взлетели или упали - СМИ
коллаж: getty images

В правительстве США говорят, что примерно 50% иранских баллистических ракет не запустились или упали, не долетев до цели, во время удара по Израилю.

Источник: телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным израильской армии, всего во время атаки Иран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет в направлении Израиля.

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В ЦАХАЛ отметили, что из сотен запущенных объектов лишь "несколько" достигли Израиля и нанесли "незначительные повреждения" авиабазе Наватим.

Аналогичные данные о неэффективности иранских ракет приводит издание The Wall Street Journal, которое пообщалось с неназванным американским чиновником.

По словам собеседника издания, Иран выпустил по Израилю от 115 до 130 баллистических ракет.

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На просьбу предоставить более подробную информацию об этих ударах, чиновники рассказали, что только около половины из них были успешно перехвачены. Остальные не достигли своих целей, сказали чиновники.

"Вот вам и хваленый потенциал баллистических ракет Ирана", – сказал американский чиновник.

Как известно, в ночь с 13 на 14 апреля Иран и проиранские силы в регионе нанесли массированный воздушный удар по территории Израиля ударными беспилотниками и ракетами. Почти все их сбили военные Израиля и союзников.

В Тегеране намекнули, что считают свое возмездие Израилю завершенным, но готовы жестко отреагировать в случае ответной акции.

Президент США Джо Байден, похоже, убеждал премьер-министра Израиля воздержаться от возмездия Ирану и предупредил, что Штаты не будут оказывать поддержки в этих действиях. Лондон также выразил надежду, что Израиль воздержится от мести.

Темы: ИранИзраильвойнаракетный удар
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