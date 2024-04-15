У Норвегії заявили, що передають Україні F-16 для ударів глибоко в російський тил

Голова МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде каже, що винищувачі F-16, які його країна передасть Україні, допоможуть ЗСУ бити глибше по російських тилах.

Джерело: норвезький міністр під час брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Глава МЗС Норвегії вважає, що Україні потрібно зміцнити свою спроможність завдавати ударів в тилу противника.

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"Що є однією з причин, чому ми раді брати участь у програмі винищувачів F-16, де ми передамо норвезькі F-16, оновлені і в хорошому стані, спільно з данцями і нідерландцями", – сказав він.

Барт Ейде не виключив, що будуть надані й інші засоби для глибших ударів українських сил.

Він також впевнений, що поява F-16 на полі бою стане відчутним внеском у спроможності України.

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За даними ЗМІ, у межах коаліції винищувачів Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, із них 12 перебувають у вже придатному до використання стані.

Нагадаємо: Ще влітку 2023 року Норвегія підтвердила, що приєдналася до коаліції F-16, але публічно так і не називала кількість винищувачів, які передасть Україні. За тодішніми даними норвезьких ЗМІ, йшлось про п’ять-десять бортів.

На початку січня Норвегія відправила кілька F-16 до Данії для підготовки українських пілотів та допоміжного персоналу.