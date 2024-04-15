Відомий бізнесмен із друзями виявилися "непридатними" і розважаються за кордоном

25-річний київський мільйонер Олександр Слобоженко та невелика компанія київських молодиків під час загальної мобілізації відпочивають на курортах Європи.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрилу. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії – це лише короткий переказ однієї відпустки Слобоженка з друзями.

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У серпні 2022 року молодий бізнесмен опублікував у соцмережах відео, на якому він за кермом суперкару їде по Альпах в Італії. В кадрі Слобоженко хвалиться, що у нього з друзями є два Lamborghini Huracan та ще кілька спортивних авто і що вони здійснюють "маленький сімейний пробіг". Після цього камера знімає з гелікоптера, як ці машини на великій швидкості їдуть по дорогах. За інформацією УП, суперкари, на яких компанія молодиків колесить по Італії, мають українські номери реєстрації.

Як дізналася "Українська правда", Олександр заробляє в інтернеті на арбітражі, рекламі та трафіку. Журналісти видання помітили його з друзями ще раніше, коли вони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштовували на київських автошляхах вуличні гонки. Під час перегонів інколи гонщики потрапляли в ДТП.

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Завдяки джерелам у правоохоронних органах "Українській правді" вдалося встановити, що підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям". Це зазначено навіть у відповідній медичній довідці від жовтня 2022 року. При цьому на відео, опублікованих в соцмережах молодого чоловіка, він займається справами не для важко хворих – окрім гонок на дорогих авто, він тисне штангу, стрибає сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо.

За даними УП, в Альпах разом зі Слобоженком відпочивали ще двоє "непридатних" 33-річних чоловіків - Вадим Герасименко та Артур Бершадський, а також 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер по відомій системі "Шлях". Романа часто можна побачити в Києві на помаранчевому Lamborghini Huracan. Прямо зараз Дзюбенко і Слобоженко перебувають за кордоном. Згідно із соцмережами Романа, він "волонтерить" на іспанському острові Майорка.

Ще один друг Слобоженка бізнесмен Ростислав Потапенко перетинає кордон завдяки листам від Головного управління розвідки України. Від початку великого вторгнення він таким чином залишав країну уже вісім разів.

На фотографіях у соцмережах Слобоженка також фігурує "непридатний до служби" молодий чоловік, ім'я якого не називається.

Також відомо, що восени 2022 року Слобоженко разом із Дзюбенком влаштували перегони на Lamborghini у центрі Варшави, за що були зупинені поліцією.

Редакція "Української правди" звернулася за коментарем до Олександра Слобоженка, але він наразі не відповів.