Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Відомий бізнесмен із друзями виявилися "непридатними" і розважаються за кордоном

Михайло Ткач, Євген КізіловПонеділок, 15 квітня 2024, 18:58
Відомий бізнесмен із друзями виявилися непридатними і розважаються за кордоном
Олександр Слобоженко в Instagram

25-річний київський мільйонер Олександр Слобоженко та невелика компанія київських молодиків під час загальної мобілізації відпочивають на курортах Європи.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: Чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрилу. Стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії – це лише короткий переказ однієї відпустки Слобоженка з друзями.

Реклама:

У серпні 2022 року молодий бізнесмен опублікував у соцмережах відео, на якому він за кермом суперкару їде по Альпах в Італії. В кадрі Слобоженко хвалиться, що у нього з друзями є два Lamborghini Huracan та ще кілька спортивних авто і що вони здійснюють "маленький сімейний пробіг". Після цього камера знімає з гелікоптера, як ці машини на великій швидкості їдуть по дорогах. За інформацією УП, суперкари, на яких компанія молодиків колесить по Італії, мають українські номери реєстрації.

Як дізналася "Українська правда", Олександр заробляє в інтернеті на арбітражі, рекламі та трафіку. Журналісти видання помітили його з друзями ще раніше, коли вони під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну влаштовували на київських автошляхах вуличні гонки. Під час перегонів інколи гонщики потрапляли в ДТП.

ВІДЕО ДНЯ

Завдяки джерелам у правоохоронних органах "Українській правді" вдалося встановити, що підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям". Це зазначено навіть у відповідній медичній довідці від жовтня 2022 року. При цьому на відео, опублікованих в соцмережах молодого чоловіка, він займається справами не для важко хворих – окрім гонок на дорогих авто, він тисне штангу, стрибає сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо.

За даними УП, в Альпах разом зі Слобоженком відпочивали ще двоє "непридатних" 33-річних чоловіків - Вадим Герасименко та Артур Бершадський, а також 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер по відомій системі "Шлях". Романа часто можна побачити в Києві на помаранчевому Lamborghini Huracan. Прямо зараз Дзюбенко і Слобоженко перебувають за кордоном. Згідно із соцмережами Романа, він "волонтерить" на іспанському острові Майорка.

Ще один друг Слобоженка бізнесмен Ростислав Потапенко перетинає кордон завдяки листам від Головного управління розвідки України. Від початку великого вторгнення він таким чином залишав країну уже вісім разів.

На фотографіях у соцмережах Слобоженка також фігурує "непридатний до служби" молодий чоловік, ім'я якого не називається.

Також відомо, що восени 2022 року Слобоженко разом із Дзюбенком влаштували перегони на Lamborghini у центрі Варшави, за що були зупинені поліцією.

Редакція "Української правди" звернулася за коментарем до Олександра Слобоженка, але він наразі не відповів.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: