Известный бизнесмен с друзьями оказались "непригодными" и развлекаются за границей

25-летний киевский миллионер Александр Слобоженко и небольшая компания киевских молодых людей во время всеобщей мобилизации отдыхают на курортах Европы.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: Чартер, Ferrari, две Lamborghini, несколько топовых BMW и съемки с вертолета. Прыжки с парашютом в Швейцарии, день рождения на Ибице, Венеция, озеро Комо, Доломитовые Альпы в Италии - это лишь краткий пересказ одного отпуска Слобоженко с друзьями.

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В августе 2022 года молодой бизнесмен опубликовал в соцсетях видео, на котором он за рулем суперкара едет по Альпам в Италии. В кадре Слобоженко хвастается, что у него с друзьями есть два Lamborghini Huracan и еще несколько спортивных автомобиля и что они совершают "маленький семейный пробег". После этого камера снимает с вертолета, как эти машины на большой скорости едут по дорогам. По информации УП, суперкары, на которых компания молодых людей колесит по Италии, имеют украинские номера регистрации.

Как узнала "Украинская правда", Александр зарабатывает в интернете на арбитраже, рекламе и трафике. Журналисты издания заметили его с друзьями еще раньше, когда они во время полномасштабного вторжения России в Украину устраивали на киевских автодорогах уличные гонки. Во время гонок иногда гонщики попадали в ДТП.

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Благодаря источникам в правоохранительных органах "Украинской правде" удалось установить, что основанием для выезда Слобоженко за границу была непригодность к военной службе, то есть "серьезные проблемы со здоровьем". Это указано даже в соответствующей медицинской справке от октября 2022 года. При этом на видео, опубликованных в соцсетях молодого человека, он занимается делами не для тяжело больных - кроме гонок на дорогих авто, он жмет штангу, прыгает сальто в водоем, катается на водных и обычных мотоциклах, снегоходах и тому подобное.

По данным УП, в Альпах вместе со Слобоженко отдыхали еще двое "непригодных" 33-летних мужчин - Вадим Герасименко и Артур Бершадский, а также 31-летний Роман Дзюбенко, который выехал как волонтер по известной системе "Шлях". Романа часто можно увидеть в Киеве на оранжевом Lamborghini Huracan. Прямо сейчас Дзюбенко и Слобоженко находятся за границей. Согласно соцсетям Романа, он "волонтерит" на испанском острове Майорка.

Еще один друг Слобоженко бизнесмен Ростислав Потапенко пересекает границу благодаря письмам от Главного управления разведки Украины. С начала большого вторжения он таким образом покидал страну уже восемь раз.

На фотографиях в соцсетях Слобоженко также фигурирует "непригодный к службе" молодой человек, имя которого не называется.

Также известно, что осенью 2022 года Слобоженко вместе с Дзюбенко устроили гонки на Lamborghini в центре Варшавы, за что были остановлены полицией.

Редакция "Украинской правды" обратилась за комментарием к Александру Слобоженко, но он пока не ответил.