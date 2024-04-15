Київський прокурор мешкає в котеджі за 18 мільйонів – Bihus.Info

Відповідальний за екологічний напрямок прокурор Київської обласної прокуратури Олександр Гуцуляк оселився у котеджному містечку, справою якого займалась його ж прокуратура. Вартість будинків тут стартує з 18 мільйонів гривень.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Йдеться про котеджне містечко "Вітаград", що розташоване в Ходосівці, за 7 кілометрів від Києва. Восени 2021 року суд арештував низку земельних ділянок, в тому числі і у "Вітаграді", через нібито земельні і природоохоронні проблеми. Втім, вже за рік той самий суд "передумав" і скасував арешт. В матеріалах суду є посилання на лист Київської обласної прокуратури, відповідно до якого було недостатньо доказів, які б свідчили про порушення природоохоронного законодавства на вказаних ділянках.

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Через пів року після цього в котеджному містечку оселився Олександр Гуцуляк, відповідальний за екологічний напрямок прокурор все тієї ж обласної прокуратури. Чоловік заїхав в двоповерховий котедж площею 180 квадратних метрів. За даними забудовника, маєток такої площі тут коштує нині близько 18-19 мільйонів гривень.

Котедж Гуцуляка. Фото: Bihus.Info

Тоді, ж у травні 2023-го, Гуцуляк пересів і на нове авто – BMW X5 2022 року випуску. І ділянки під маєтком, і авто записані на батька прокурора.

BMW X5 Гуцуляка. Фото: Bihus.Info

В розмові з журналістам Гуцуляк переконував, що його робота в прокуратурі ніяк не пов’язана з переїздом у "Вітаград", при цьому маєток не купувався, а будувався, бо батько нібито придбав лише земельну ділянку.

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Згідно з декларацією Гуцуляка майже 9 соток в дорогій пристоличній Ходосівці батькові обійшлися у менше, ніж 200 тисяч гривень. Стільки нині тут коштує одна сотка. Окрім цього, прокурор заявив, що будувати маєток почали на початку 2023-го, а заїхав він вже влітку того ж року. Втім, відповідно до аерознімків сервісу ЛУН та Google Earth Pro, будинок, у якому мешкає прокурор, почали будувати ще восени 2021, а навесні 2022 він вже був готовий. Гуцуляк в розмові з журналістами пояснив це "магією".

Батько прокурора Віктор Гуцуляк розповів журналістам вже іншу історію. Чоловік каже, що ділянку купив ще у 2021-му, але не оформлював, а "домовився із забудовником". При цьому, синові, який в результаті там і оселився, він нібито нічого не розповідав. Тоді ж нібито і почав будівництво. Також чоловік каже, що займається бізнесом і може собі це дозволити.

Зважаючи на те, що батько Гуцуляка в останній час став також власником ще двох квартир (у Києві та в Ірпені) і, спираючись на вартість маєтків від забудовника (плюс на реальну ціну землі в Ходосівці), то, за даними журналістів, офіційного заробітку батька прокурора за останні роки було б недостатньо для придбання і нерухомості, і нової автівки.