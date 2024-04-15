Киевский прокурор живет в коттедже за 18 миллионов – Bihus.Info

Ответственный за экологическое направление прокурор Киевской областной прокуратуры Александр Гуцуляк поселился в коттеджном городке, делом которого занималась его же прокуратура. Стоимость домов здесь стартует с 18 миллионов гривен.

Источник: расследование Bihus.Info

Детали: Речь идет о коттеджном городке "Витаград", расположенном в Ходосовке, в 7 километрах от Киева. Осенью 2021 года суд арестовал ряд земельных участков, в том числе и в "Витаграде", из-за якобы земельных и природоохранных проблем. Впрочем, уже через год тот же суд "передумал" и отменил арест. В материалах суда есть ссылка на письмо Киевской областной прокуратуры, согласно которому было недостаточно доказательств, свидетельствующих о нарушении природоохранного законодательства на указанных участках.

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Через полгода после этого в коттеджном городке поселился Александр Гуцуляк, ответственный за экологическое направление прокурор все той же областной прокуратуры. Мужчина заехал в двухэтажный коттедж площадью 180 квадратных метров. По данным застройщика, имение такой площади здесь стоит сейчас около 18-19 миллионов гривен.

Коттедж Гуцуляка. Фото: Bihus.Info

Тогда же, в мае 2023-го, Гуцуляк пересел и на новое авто - BMW X5 2022 года выпуска. И участки под имением, и авто записаны на отца прокурора.

BMW X5 Гуцуляка. Фото: Bihus.Info

В разговоре с журналистам Гуцуляк убеждал, что его работа в прокуратуре никак не связана с переездом в "Витаград", при этом имение не покупалось, а строилось, потому что отец якобы приобрел только земельный участок.

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Согласно декларации Гуцуляка почти 9 соток в дорогой пристоличной Ходосовке отцу обошлись в менее чем 200 тысяч гривен. Столько сейчас здесь стоит одна сотка. Кроме этого, прокурор заявил, что строить имение начали в начале 2023-го, а заехал он уже летом того же года. Впрочем, согласно аэроснимкам сервиса ЛУН и Google Earth Pro, дом, в котором живет прокурор, начали строить еще осенью 2021, а весной 2022 он уже был готов. Гуцуляк в разговоре с журналистами объяснил это "магией".

Отец прокурора Виктор Гуцуляк рассказал журналистам уже другую историю. Мужчина говорит, что участок купил еще в 2021-м, но не оформлял, а "договорился с застройщиком". При этом, сыну, который в результате там и поселился, он якобы ничего не рассказывал. Тогда же якобы и начал строительство. Также мужчина говорит, что занимается бизнесом и может себе это позволить.

Учитывая то, что отец Гуцуляка в последнее время стал также владельцем еще двух квартир (в Киеве и в Ирпене) и, опираясь на стоимость имений от застройщика (плюс на реальную цену земли в Ходосовке), то, по данным журналистов, официального заработка отца прокурора за последние годы было бы недостаточно для приобретения и недвижимости, и новой машины.