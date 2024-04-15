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Прем’єр Чехії: Ми вже законтрактували 180 тисяч снарядів для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 22:01
Прем’єр Чехії: Ми вже законтрактували 180 тисяч снарядів для України
Ілюстративне фото - Getty Images

Чехія в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Джерело: повідомляє "Європейська правда", про це в колонці для Financial Times написав чеський прем’єр-міністр Петр Фіала перед своїм візитом до Вашингтона

Деталі: "Ситуація в Україні критична... У них закінчуються боєприпаси, а це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи", – пише голова уряду Чехії.

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За словами Фіали, успіх чеської ініціативи з пошуку снарядів для України пояснюється її "оманливою простотою".

"Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів, і вже уклали контракти на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями", – зазначив він.

Прем'єр Чехії вказав, що до ініціативи долучились близько 20 країн, згадавши серед них лише Данію та Нідерланди.

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За словами Фіали, чеська ініціатива також дає Заходу час на пристосування до нової ситуації, в якій "війна змінює наш світ": "Ми повинні звикнути до того, що відповідальна політика безпеки повинна передбачати значно більші інвестиції в оборону, щоб стримувати нападника".

Загалом Чехія ідентифікувала по всьому світу понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, які можна закупити для України за межами Європи.

Радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр допускав, що закуплені в межах чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже у червні.

Теми: Чехіядопомога Українізброя
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