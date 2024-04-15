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Премьер Чехии: Мы уже законтрактовали 180 тысяч снарядов для Украины

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 15 апреля 2024, 22:01
Премьер Чехии: Мы уже законтрактовали 180 тысяч снарядов для Украины
Иллюстративное фото - Getty Images

Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом в колонке для Financial Times написал чешский премьер-министр Петр Фиала перед своим визитом в Вашингтон

Детали: "Ситуация в Украине критическая... У них заканчиваются боеприпасы, а это значит, что они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", – пишет глава правительства Чехии.

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По словам Фиалы, успех чешской инициативы по поиску снарядов для Украины объясняется ее "обманчивой простотой".

"Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы", – отметил он.

Премьер Чехии указал, что к инициативе присоединились около 20 стран, упомянув среди них только Данию и Нидерланды.

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По словам Фиалы, чешская инициатива также дает Западу время на приспособление к новой ситуации, в которой "война меняет наш мир": "Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика безопасности должна предусматривать значительно большие инвестиции в оборону, чтобы сдерживать нападающего".

В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.

Темы: Чехияпомощь Украинеоружие
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