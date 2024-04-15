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У Тбілісі почались затримання на акції проти закону про "іноагентів"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 15 квітня 2024, 23:26
У Тбілісі почались затримання на акції проти закону про іноагентів
ФОТО: PIRVELI

Щонайменше чотирьох людей затримала грузинська поліція на акції протесту проти так званого закону про "іноагентів", який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опозиційний телеканал Pirveli

Деталі: За даними телеканалу, затриманих на акції протесту щонайменше четверо. Обставини затримання людей наразі не з’ясовані.

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Міністерство внутрішніх справ Грузії офіційно не підтверджувало затримання протестувальників, але попередило, що в разі відмови підкоритись "законним вимогам поліції" правоохоронці "застосують спеціальні засоби для підтримання громадського порядку".

Журналісти з місця подій повідомляють, що поліція попереджає протестувальників за допомогою гучномовців. На них демонстранти відповідають піснями.

Тисячі людей зібралися ввечері в понеділок на проспекті Руставелі на тлі обговорення в парламенті законопроєкту "про прозорість іноземного впливу".

Як передає "Новости-Грузия", ситуація загострилася після того, як протестувальники вирішили провести ходу навколо парламенту. Періодично між учасниками акції та поліцією відбуваються словесні перепалки.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів". Повідомляли, що на засідання пустили не усіх акредитованих журналістів. 

Грузинська влада вже намагалася схвалити цей проєкт навесні 2023 року, але змушена була відкликати його під тиском масштабних протестів і позиції Заходу. 

Читайте також пояснення "ЄвроПравди", навіщо влада Грузії йде на конфлікт з ЄС, висуваючи такі ініціативи.

Теми: Грузіямітинги
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